Данил Круговой: в ЦСКА атмосфера топ с первого дня, как пришёл Челестини

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал об атмосфере в команде после прихода в клуб тренера Фабио Челестини.

«Мы не смотрим на место в таблице. Я всем ребятам говорю: «Не надо биться за первые места в каждом матче. Надо выходить и выигрывать, чтобы добиваться серьёзных высот». Атмосфера в ЦСКА хорошая с первого дня, как пришёл Фабио. Атмосфера — топ», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Московский клуб объявил о назначении Челестини на пост главного тренера команды 20 июня. Контракт со швейцарским специалистом подписан на два года с возможностью продления ещё на сезон.

