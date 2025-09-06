Скидки
Игрок «Аль-Насра» рассказал, какие слова Криштиану Роналду знает на арабском языке

Аудио-версия:
Защитник молодёжной сборной Саудовской Аравии и «Аль‑Насра» Салем Аль-Наджди рассказал, что выступающие в Про-Лиге звёзды, включая Криштиану Роналду, помогают развиваться местным футболистам.

«Безусловно, звёзды, которые играют в нашем чемпионате, помогают развиваться. Мы учимся у них, учимся у Криштиану Роналду. Он даже знает несколько слов на нашем языке: «добрый день», «спасибо», «пожалуйста», — рассказал Аль-Наджди в эфире «Матч ТВ».

Роналду выступает в составе «Аль‑Насра» с января 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 108 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 95 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

