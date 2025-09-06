Скидки
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Губерниев: с Иорданией не было огня, хочется, чтобы у игроков сборной России горели глаза

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев заявил, что не заметил у футболистов сборной России большой мотивации в матче с Иорданией (0:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Хотел, чтобы игра команды была понастырнее, поярче. Понятно, что соперник неплохой, но играли дома. Надо было пытаться забивать. Хочется, чтобы глаза горели. Мне кажется, что не было огня. Но у сборной России соперники стали посильнее. И не будем забывать про психологическое состояние. Если бы маячил ближайший допуск, а он пока не маячит.

Тут вопросы настроя, подготовки и целесообразности играют большую роль. Как бы ты ни настраивался, понимаешь, что с турнирной точки зрения нет вообще ничего — мы никуда не отбираемся, никуда не попадаем. Это сложно. Футболистам, тренерам и болельщикам не позавидуешь. Но тем не менее хочется побед, немного другой игры и блеска в глазах», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

7 сентября сборная России сыграет с Катаром в Эр-Райяне.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
Все новости

Приложение для Android