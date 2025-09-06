В Ассоциации футбола Иордании оценили вероятность проведения второго матча с Россией

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Иордании Самар Нассар высказался о возможности проведения второй игры с российской национальной командой. В четверг, 4 сентября, сборные провели очный матч, состоявшийся в Москве. Встреча закончилась со счётом 0:0.

«Мы будем рады увидеть сборную России в Иордании. Будет ли второй матч перед чемпионатом мира, зависит от технических требований главного тренера к предстоящим матчам. Нам нужно играть против команд из разных конфедераций, чтобы готовиться к чемпионату мира. Однако мы всегда счастливы приветствовать российские команды в Иордании. В этом году мы дважды уже играли с петербургским «Зенитом», также была игра между женскими сборными Иордании и России.

Поэтому второй матч между сборными России и Иордании зависит от решения тренера, от его требований к играм. Это его решение», — приводит слова Нассара ТАСС.

Помимо игры с Иорданией, в 2025 году российская национальная команда провела пять товарищеских матчей. 19 марта команда Валерия Карпина крупно обыграла Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1.

Как сборная России играет при Карпине: