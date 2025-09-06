Защитник «Манчестер Юнайтед» Доргу: уход Хойлунда из команды стал шоком

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Патрик Доргу высказался о переходе соотечественника Расмуса Хойлунда из стана «красных дьяволов» в «Наполи» на правах аренды.

«Так уж устроен футбол. Никогда не знаешь, когда придёт твоя очередь двигаться дальше. В случае с уходом Кристиана [Эриксена] мы знали, что так и будет. Но что пришлось уйти Расмусу, пожалуй, стало для нас шоком. Я много общался с ним и чувствовал, к чему всё идёт. Надеюсь, теперь мы будем видеться каждый раз в сборной», — приводит слова Доргу Ekstra Bladet.

Ранее появлялась информация, что «Наполи» обладает опцией выкупа Хойлунда за € 44 млн, которая может стать обязательной при выполнении определённых условий. Датчанин перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: