Армения — Португалия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник «Манчестер Юнайтед» Доргу: уход Хойлунда из команды стал шоком

Защитник «Манчестер Юнайтед» Доргу: уход Хойлунда из команды стал шоком
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Патрик Доргу высказался о переходе соотечественника Расмуса Хойлунда из стана «красных дьяволов» в «Наполи» на правах аренды.

«Так уж устроен футбол. Никогда не знаешь, когда придёт твоя очередь двигаться дальше. В случае с уходом Кристиана [Эриксена] мы знали, что так и будет. Но что пришлось уйти Расмусу, пожалуй, стало для нас шоком. Я много общался с ним и чувствовал, к чему всё идёт. Надеюсь, теперь мы будем видеться каждый раз в сборной», — приводит слова Доргу Ekstra Bladet.

Ранее появлялась информация, что «Наполи» обладает опцией выкупа Хойлунда за € 44 млн, которая может стать обязательной при выполнении определённых условий. Датчанин перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года.

Комментарии
