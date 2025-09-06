Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Кирилла Глебова высказался о дебюте игрока за сборную России

Отец Кирилла Глебова высказался о дебюте игрока за сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Артём Глебов, отец футболиста ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о дебюте игрока за сборную России в матче с Иорданией (0:0). 19-летний Глебов вышел на поле на 61-й минуте.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Когда Кирилл попал в расширенный список главной сборной России, мы ждали, что попадёт и в окончательный. Была надежда на это. Но надеялись, не только что он туда попадёт, но и проведёт какие-то минуты на поле. Поэтому, конечно, специально поехали на матч сборной с Иорданией в Москве — полететь в Катар нет возможности. Когда Андрей Мостовой получил травму, Кирилла первым отправили разминаться. Мы были в ожидании.

В 19 лет человек попал в главную сборную страны — он там самый молодой сейчас. Я смотрю на игру Кирилла не как тренер, а как отец. И для меня самое главное его здоровье. Немножко расстроило его небольшое повреждение. Но в целом я очень рад и горд за Кирилла», — сказал Артём Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Карпин побил крутой рекорд Романцева в сборной. Но Иордания показала России уровень ЧМ
Карпин побил крутой рекорд Романцева в сборной. Но Иордания показала России уровень ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android