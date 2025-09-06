Отец Кирилла Глебова высказался о дебюте игрока за сборную России

Артём Глебов, отец футболиста ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о дебюте игрока за сборную России в матче с Иорданией (0:0). 19-летний Глебов вышел на поле на 61-й минуте.

«Когда Кирилл попал в расширенный список главной сборной России, мы ждали, что попадёт и в окончательный. Была надежда на это. Но надеялись, не только что он туда попадёт, но и проведёт какие-то минуты на поле. Поэтому, конечно, специально поехали на матч сборной с Иорданией в Москве — полететь в Катар нет возможности. Когда Андрей Мостовой получил травму, Кирилла первым отправили разминаться. Мы были в ожидании.

В 19 лет человек попал в главную сборную страны — он там самый молодой сейчас. Я смотрю на игру Кирилла не как тренер, а как отец. И для меня самое главное его здоровье. Немножко расстроило его небольшое повреждение. Но в целом я очень рад и горд за Кирилла», — сказал Артём Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.