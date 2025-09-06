Игрок «Аль-Насра» Аль-Немер: Роналду изменил футбол своим приездом в Саудовскую Аравию

Нападающий молодёжной сборной Саудовской Аравии и «Аль-Насра» Мешари Аль-Немер высказался о влиянии форварда Криштиану Роналду на футбол после перехода в клуб из Эр-Рияда.

«Роналду был первой звездой мирового уровня, которая приехала в чемпионат Саудовской Аравии. Можно сказать, что он этим изменил футбол. Криштиану — величайший футболист в истории. После того как он перешёл к нам в команду, в Саудовскую Аравию стали приезжать и другие топ-игроки», — сказал Аль-Немер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Роналду выступает в составе «Аль‑Насра» с января 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 108 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 95 голами и 20 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме Игрок «Аль-Насра» Аль-Немер: в российском футболе много больших талантов

Роналду вынес торт шеф-повару «Аль-Насра» на день рождения: