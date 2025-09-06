Скидки
Армения — Португалия. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Гаттузо дал пощёчины футболистам сборной Италии в перерыве матча с Эстонией

Защитник сборной Италии Алессандро Бастони сообщил, что новый главный тренер национальной команды Дженнаро Гаттузо дал футболистам «пару хороших пощёчин» в перерыве матча 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Эстонией (5:0). Во втором тайме подопечные Гаттузо забили пять голов.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 5-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Италия
Окончен
5 : 0
Эстония
1:0 Кин – 58'     2:0 Ретеги – 69'     3:0 Распадори – 71'     4:0 Ретеги – 89'     5:0 Бастони – 90+2'    

Это также подтвердил нападающий сборной Италии Джакомо Распадори, который в интервью Sky Sport Italia сказал: «Говорил ли Бастони о пощёчинах Гаттузо в переносном смысле? Нет, он дал нам пощёчины. Я также получил по шее».

При этом Распадори отметил: «За эти дни он придал нам решимости и упорства. Мы талантливые игроки, нам просто нужно проявить себя на поле и доказать это».

Отметим, что матч с Эстонией стал дебютным для Гаттузо в качестве главного тренера сборной Италии.

