Отец Глебова: футбол — любимое дело Кирилла, но едва ли он мог подумать, куда это приведёт

Артём Глебов, отец футболиста ЦСКА и сборной России Кирилла Глебова, заявил, что игрок не мог подумать, что сможет дойти до уровня национальной команды. В матче с Иорданией (0:0) 19-летний Глебов дебютировал за сборную России, выйдя на поле на 61-й минуте.

«Я не мог представить, что Кирилл будет играть за сборную России. У меня и не было цели делать из него футболиста. Всё как-то само пошло и пришло к дебюту за национальную команду. Никогда не настаивал и не заставлял сына становиться футболистом, тем более профессиональным. Когда Кирилл попал в ЦСКА, ему было 14 лет и для него этот мир был очень интересен. Но, разумеется, даже он тогда не заглядывал так далеко — не думал, что станет игроком сборной России. Но он поставил себе цель и шёл к ней. Футбол для Кирилла был любимым делом, но едва ли он мог подумать, куда это его приведёт», — сказал Артём Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.