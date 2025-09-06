Скидки
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Отец Глебова: футбол — любимое дело Кирилла, но едва ли он мог подумать, куда это приведёт

Отец Глебова: футбол — любимое дело Кирилла, но едва ли он мог подумать, куда это приведёт
Аудио-версия:
Комментарии

Артём Глебов, отец футболиста ЦСКА и сборной России Кирилла Глебова, заявил, что игрок не мог подумать, что сможет дойти до уровня национальной команды. В матче с Иорданией (0:0) 19-летний Глебов дебютировал за сборную России, выйдя на поле на 61-й минуте.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Я не мог представить, что Кирилл будет играть за сборную России. У меня и не было цели делать из него футболиста. Всё как-то само пошло и пришло к дебюту за национальную команду. Никогда не настаивал и не заставлял сына становиться футболистом, тем более профессиональным. Когда Кирилл попал в ЦСКА, ему было 14 лет и для него этот мир был очень интересен. Но, разумеется, даже он тогда не заглядывал так далеко — не думал, что станет игроком сборной России. Но он поставил себе цель и шёл к ней. Футбол для Кирилла был любимым делом, но едва ли он мог подумать, куда это его приведёт», — сказал Артём Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

