Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сперцян — лидер сезона РПЛ по количеству созданных голевых моментов, Дзюба — шестой

Сперцян — лидер сезона РПЛ по количеству созданных голевых моментов, Дзюба — шестой
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян – лидер Мир РПЛ по количеству созданных голевых моментов, сообщается в телеграм-канале РУСТАТ.

В текущем сезоне РПЛ Сперцян провёл на поле 620 минут, за которые создал 19 голевых моментов. На втором месте располагается Алексей Батраков из «Локомотива» (15 моментов за 668 минут), на третьем — Матвей Кисляк из ЦСКА (10 за 684). Следом располагаются игрок «Локомотива» Зелимхан Бакаев (9 за 505), форвард «Рубина» Мирлинд Даку (9 за 671) и нападающий «Акрона» Артём Дзюба (9 за 668).

«Краснодар» лидирует в таблице чемпионата России, набрав 16 очков в семи турах. Вторым идёт ЦСКА с 15 очками, третьей — «Балтика» (15).

Материалы по теме
Чаще всех из россиян в УЕФА отмечали талант Чалова. А кого ещё?
Чаще всех из россиян в УЕФА отмечали талант Чалова. А кого ещё?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android