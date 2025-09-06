Сперцян — лидер сезона РПЛ по количеству созданных голевых моментов, Дзюба — шестой

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян – лидер Мир РПЛ по количеству созданных голевых моментов, сообщается в телеграм-канале РУСТАТ.

В текущем сезоне РПЛ Сперцян провёл на поле 620 минут, за которые создал 19 голевых моментов. На втором месте располагается Алексей Батраков из «Локомотива» (15 моментов за 668 минут), на третьем — Матвей Кисляк из ЦСКА (10 за 684). Следом располагаются игрок «Локомотива» Зелимхан Бакаев (9 за 505), форвард «Рубина» Мирлинд Даку (9 за 671) и нападающий «Акрона» Артём Дзюба (9 за 668).

«Краснодар» лидирует в таблице чемпионата России, набрав 16 очков в семи турах. Вторым идёт ЦСКА с 15 очками, третьей — «Балтика» (15).