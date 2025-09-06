Скидки
Романо назвал имя полузащитника, которого «Реал» может купить в 2026 году

Мадридский «Реал» в 2026 году может приобрести опорного полузащитника «Штутгарта» Ангело Штиллера, который не планировал покидать немецкий клуб минувшим летом, несмотря на информацию об интересе со стороны «сливочных». Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 24-летний футболист не против перехода в другой клуб в будущем.

Подчёркивается, что минувшим летом полузащитником также интересовался «Манчестер Юнайтед», но в итоге не начал переговоры о его переходе.

В минувшем сезоне Штиллер принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

