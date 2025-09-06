Игрок «Зенита» Горшков: Дуглас Сантос давно говорил, что сборная Бразилии — его мечта

Защитник «Зенита» Юрий Горшков рассказал, что футболисты сине-бело-голубых пожелали удачи Дугласу Сантосу, вызванному в сборную Бразилии. Сантос принял участие в матче 17-го тура квалификационного соревнования к чемпионату мира 2026 года с чилийской национальной командой (3:0). Защитник «Зенита» провёл на поле всё время встречи.

«Пожелали удачи Дугласу Сантосу, когда его вызвали в сборную Бразилии. Он давно говорил, что это его мечта», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сантос снова стал легионером в чемпионате России, несмотря на наличие российского гражданства.

