Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Горшков: Дуглас Сантос давно говорил, что сборная Бразилии — его мечта

Игрок «Зенита» Горшков: Дуглас Сантос давно говорил, что сборная Бразилии — его мечта
Комментарии

Защитник «Зенита» Юрий Горшков рассказал, что футболисты сине-бело-голубых пожелали удачи Дугласу Сантосу, вызванному в сборную Бразилии. Сантос принял участие в матче 17-го тура квалификационного соревнования к чемпионату мира 2026 года с чилийской национальной командой (3:0). Защитник «Зенита» провёл на поле всё время встречи.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Чили
1:0 Эстевао – 38'     2:0 Пакета – 72'     3:0 Гимарайнс – 76'    

«Пожелали удачи Дугласу Сантосу, когда его вызвали в сборную Бразилии. Он давно говорил, что это его мечта», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сантос снова стал легионером в чемпионате России, несмотря на наличие российского гражданства.

Материалы по теме
Эксклюзив
Юрий Горшков назвал плюс от вызова Дугласа Сантоса в Бразилию

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android