Одемвингие: в ЦСКА ты идёшь в армию на 1-2 дня, говоришь что нужно и возвращаешься

Бывший футболист «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал, что делал после того, как его выгнали из школы ЦСКА.

«Однажды меня, русского парня, выгнали из ЦСКА. В 18 лет тебя ждёт либо армия, либо университет. Так что тебе придётся либо отслужить два года в армии, чего большинство ребят, особенно спортсмены, не хотят делать, потому что они тратят эти два года впустую. Но для этого и нужен Центральный спортивный клуб армии. Так что ты идёшь в армию на один-два дня, говоришь всё, что нужно, а потом возвращаешься в клуб и играешь два года в резерве или, если попадёшь, в основном составе. Тебя увольняют как отслужившего в армии. И чего тебе тогда не хватает? — сказал Одемвингие на подкасте Under The Cosh.