Агент Дркушича высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Ваньи Дркушича, прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из российского клуба.

«Это полная чушь, что «Зенит» может расстаться с Дркушичем. Это всего лишь домыслы», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее журналист Анар Ибрагимов для Legalbet сообщил, что «Зенит» готов расстаться с Дркушичем в ближайшие окна.

25-летний футболист перешёл в «Зенит» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: