Питер Одемвингие объяснил, почему выбрал выступать за Нигерию, а не за Россию

Бывший футболист «Локомотива» Питер Одемвингие рассказал, почему решил выступать за сборную Нигерии, а не за Россию.

«Я покинул школу ЦСКА летом, когда как раз закончились экзамены. Мой отец всегда хотел вернуться в Нигерию, он знал, что моё развитие там будет хорошим, в том числе в плане футбола. Он подумал, что это хорошая идея, чтобы не проводить молодость в России — не ходить по вечеринкам и не сбиться с пути.

Первые пару лет было нелегко, мы пытались обосноваться, сменили несколько городов. Но потом в городе, где я жил, проводили время Тиджани Бабангида, Гарба Лаваль, Даниэль Амокачи и Селестин Бабаяру. Так что я начал тусоваться около их домов, видеть их, когда они приезжали в межсезонье. Это было моей мотивацией играть за Нигерию», — сказал Одемвингие на подкасте Under The Cosh.