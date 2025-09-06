Игрок «Аль-Насра» Аль-Немер: Роналду расстроен из-за того, что мы не выигрываем трофеи

Игрок «Аль-Насра» Мешари Аль-Немер заявил, что его одноклубник Криштиану Роналду расстроен из-за того, что команда не выигрывает трофеи. В финале минувшего Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» в серии пенальти проиграл «Аль-Ахли» (2:2 (3:5 пен.)).

— Роналду привык выигрывать всё, но в «Аль-Насре» с трофеями не ладится. Как он реагирует на командные неудачи?

— Криштиану привык выигрывать кубки, но в «Аль-Насре» их мало. Такая ситуация. Конечно, он расстроен. Остаётся надеяться, что в этом году нам удастся исправить ситуацию и мы вместе с Роналду поднимем трофей над головой, — сказал Аль-Немер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.