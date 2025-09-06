Скидки
Армения — Португалия. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Аль-Насра» Аль-Немер: Роналду расстроен из-за того, что мы не выигрываем трофеи

Игрок «Аль-Насра» Мешари Аль-Немер заявил, что его одноклубник Криштиану Роналду расстроен из-за того, что команда не выигрывает трофеи. В финале минувшего Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» в серии пенальти проиграл «Аль-Ахли» (2:2 (3:5 пен.)).

Суперкубок Саудовской Аравии 2025 . Финал
23 августа 2025, суббота. 15:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 2
3 : 5
Аль-Ахли
Джидда
1:0 Роналду – 41'     1:1 Кессье – 45+6'     2:1 Брозович – 82'     2:2 Ибаньес – 89'    

— Роналду привык выигрывать всё, но в «Аль-Насре» с трофеями не ладится. Как он реагирует на командные неудачи?
— Криштиану привык выигрывать кубки, но в «Аль-Насре» их мало. Такая ситуация. Конечно, он расстроен. Остаётся надеяться, что в этом году нам удастся исправить ситуацию и мы вместе с Роналду поднимем трофей над головой, — сказал Аль-Немер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Игрок «Аль-Насра» Аль-Немер: Роналду изменил футбол своим приездом в Саудовскую Аравию
Новости. Футбол
