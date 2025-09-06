Скидки
Главная Футбол Новости

Гаттузо высказался о разгромной победе Италии в его дебютном матче в качестве тренера

Аудио-версия:
Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо поделился мнением об игре национальной команды в матче 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Эстонией (5:0). Эта игра стала дебютной для 47-летнего специалиста в качестве главного тренера «Скуадра адзурра».

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 5-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Италия
Окончен
5 : 0
Эстония
1:0 Кин – 58'     2:0 Ретеги – 69'     3:0 Распадори – 71'     4:0 Ретеги – 89'     5:0 Бастони – 90+2'    

«Я боялся, что после перерыва при счёте 0:0 команда будет напряжена, но вместо этого они сохранили тот же настрой. Ребята отлично справились.

Мы знали, что нам придётся пойти на определённый риск, оставив пространство для контратак, ведь на поле было так много нападающих.

Было важно продвигать мяч по флангам, атаковать их свободные зоны. Нам не повезло, что мы не забили раньше. Я поздравляю ребят, потому что три дня у нас на тренировках царила невероятная атмосфера.

Как я всегда говорил, у этой команды есть сильные стороны, но одними сильными сторонами ничего не добьёшься. Эта команда должна действовать решительно, атаковать, жёстко прессинговать, проявлять голод до побед, и я думаю, что сегодня мы всё это увидели», — приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.

Гаттузо дал пощёчины футболистам сборной Италии в перерыве матча с Эстонией

Самые большие стадионы мира:

