Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слуцкий назвал экс-футболиста, которого ждёт большое будущее в качестве главного тренера

Слуцкий назвал экс-футболиста, которого ждёт большое будущее в качестве главного тренера
Комментарии

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий назвал футболиста, который, по его мнению, должен добиться успеха в тренерстве.

– Кто из бывших или действующих футболистов может стать успешным менеджером?
– Василий Березуцкий. Он уже им стал, выиграв Кубок Азербайджана с «Сабахом». Я думаю, что его ждёт очень большое будущее.

– Если бы не футбол, кем бы Вы были?
– Я был бы спортивным журналистом, — приводит слова Слуцкого телеграм-канал «В Игре».

Березуцкому 43 года. Он работал главным тренером азербайджанского клуба «Сабах» с ноября 2024-го по июнь 2025 года, выиграл с клубом Кубок страны. Ранее Василий работал ассистентом Слуцкого в «Витессе» и «Шанхай Шэньхуа».

Материалы по теме
Слуцкий назвал аренду Ракова в «Крылья» самым эффективным трансфером РПЛ летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android