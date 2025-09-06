Слуцкий назвал экс-футболиста, которого ждёт большое будущее в качестве главного тренера

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий назвал футболиста, который, по его мнению, должен добиться успеха в тренерстве.

– Кто из бывших или действующих футболистов может стать успешным менеджером?

– Василий Березуцкий. Он уже им стал, выиграв Кубок Азербайджана с «Сабахом». Я думаю, что его ждёт очень большое будущее.

– Если бы не футбол, кем бы Вы были?

– Я был бы спортивным журналистом, — приводит слова Слуцкого телеграм-канал «В Игре».

Березуцкому 43 года. Он работал главным тренером азербайджанского клуба «Сабах» с ноября 2024-го по июнь 2025 года, выиграл с клубом Кубок страны. Ранее Василий работал ассистентом Слуцкого в «Витессе» и «Шанхай Шэньхуа».