Экс-игрок «Динамо» Кульчий высказался об отъезде Карпина в сборную России

Бывший футболист «Динамо» Александр Кульчий поделился мнением об отъезде главного тренера бело-голубых Валерия Карпина в сборную России.

«В «Динамо» всё проработано. У Карпина есть помощники. Они получили задание, какую работу надо провести с командой. Изначально предполагалось, что Карпин будет уезжать в сборную. В «Ростове» же было так же — Валерий Георгиевич в сборной, а помощники занимаются командой. После матчей сборной у него будет неделя на подготовку. Думаю, всё расписано по работе», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После семи туров Мир РПЛ «Динамо» набрало восемь очков и занимает девятое место.

