Слуцкий назвал Дзюбу, отвечая на вопрос, с кого стоит брать пример

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что с нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы стоит брать пример из-за того, что он стрессоустойчив в сложных ситуациях.

– Человек из футбола, с которого стоит брать пример?

– Их огромное количество. Просто нужно подразделять сферы деятельности людей, с кого можно взять пример. Например, Дзюба в вопросах стрессоустойчивости и сложных ситуациях. Он мобилизуется в эти моменты — таких вообще мало. У каждого из больших игроков есть что взять, — приводит слова Слуцкого телеграм-канал «В игре».

Артём Дзюба провёл за «Акрон» семь матчей в этом сезоне Мир РПЛ, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.