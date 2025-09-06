Дэвид Бекхэм: Месси достиг всего, но он по-прежнему хочет большего

Президент «Интер Майами» Дэвид Бекхэм сделал публикацию в своём аккаунте в социальной сети после матча сборной Аргентины с Венесуэлой в 17-м туре отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года (3:0), в котором нападающий «фламинго» Лионель Месси оформил дубль. Эта игра может стать последней домашней для 38-летнего Месси за национальную команду.

«Особенный вечер для уникальной личности. Уже всё достигнуто, но он по-прежнему хочет большего — не для себя, а для своей страны. Этим вечером Аргентина чествовала Лео так, как он того заслуживает. Поздравляю, Лео», — написал Бекхэм.

В составе сборной Аргентины Месси принял участие в 194 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 114 голами и 61 результативной передачей.

