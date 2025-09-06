Скидки
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Дэвид Бекхэм: Месси достиг всего, но он по-прежнему хочет большего

Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Интер Майами» Дэвид Бекхэм сделал публикацию в своём аккаунте в социальной сети после матча сборной Аргентины с Венесуэлой в 17-м туре отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года (3:0), в котором нападающий «фламинго» Лионель Месси оформил дубль. Эта игра может стать последней домашней для 38-летнего Месси за национальную команду.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 02:30 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Венесуэла
1:0 Месси – 39'     2:0 Мартинес – 76'     3:0 Месси – 80'    

«Особенный вечер для уникальной личности. Уже всё достигнуто, но он по-прежнему хочет большего — не для себя, а для своей страны. Этим вечером Аргентина чествовала Лео так, как он того заслуживает. Поздравляю, Лео», — написал Бекхэм.

В составе сборной Аргентины Месси принял участие в 194 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 114 голами и 61 результативной передачей.

