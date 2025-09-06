Игрок ЦСКА Мусаев назвал двух наиболее желанных соперников для сборной России

Нападающий сборной России и ЦСКА Тамерлан Мусаев ответил, с кем из соперников ему было бы наиболее интересно сыграть после возвращения национальной команды на международную арену.

«С Англией. Мне нравится их подбор игроков, хотелось бы проверить себя против них. Наверное, со сборной Нидерландов. У них очень сильная линия обороны», — приводит слова Мусаева «РИА Новости Спорт».

Мусаев дебютировал в составе взрослой сборной России в товарищеском матче с Вьетнамом (0:3), который состоялся 5 сентября 2024 года. В этой игре нападающий отметился голом и результативной передачей. Всего за российскую национальную команду Мусаев провёл пять матчей, где забил два гола и сделал два ассиста.

