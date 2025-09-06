Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Мусаев назвал двух наиболее желанных соперников для сборной России

Игрок ЦСКА Мусаев назвал двух наиболее желанных соперников для сборной России
Комментарии

Нападающий сборной России и ЦСКА Тамерлан Мусаев ответил, с кем из соперников ему было бы наиболее интересно сыграть после возвращения национальной команды на международную арену.

«С Англией. Мне нравится их подбор игроков, хотелось бы проверить себя против них. Наверное, со сборной Нидерландов. У них очень сильная линия обороны», — приводит слова Мусаева «РИА Новости Спорт».

Мусаев дебютировал в составе взрослой сборной России в товарищеском матче с Вьетнамом (0:3), который состоялся 5 сентября 2024 года. В этой игре нападающий отметился голом и результативной передачей. Всего за российскую национальную команду Мусаев провёл пять матчей, где забил два гола и сделал два ассиста.

Материалы по теме
Экс-игрок «Динамо» Кульчий высказался об отъезде Карпина в сборную России

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android