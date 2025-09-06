Отец Глебова: все тренеры ЦСКА пожинали плоды развития Кирилла — это его заслуга

Артём Глебов, отец футболиста ЦСКА Кирилла Глебова, высказался о том, какие тренеры повлияли на становление игрока.

— Чьё тренерское влияние на Кирилла вы оцениваете как наиболее значимое?

— Начнём с Дмитрия Игдисамова. Он поверил в Кирилла. С двух просмотров Кирилл уезжал, и только с третьего попал в академию ЦСКА. И настоял на этом именно Дмитрий. А Владимир Валентинович Федотов первым вызвал их с Кисляком на сборы с основной командой.

Но здесь я бы хотел сказать даже не столько о роли тренеров ЦСКА, сколько о росте Кирилла. Он взрослел, набирался опыта, прогрессировал и развивался. А Федотов, Николич и теперь Челестини пожинали плоды этого развития, которое проходил Кирилл. В 17 лет он начал тренироваться с главной командой и к 19 дошёл практически до статуса основного игрока. Не могу отметить одного — Федотова, Николича или Челестини. При каждом тренере ЦСКА сын получал игровое время и доказывал свою состоятельность на поле. Сейчас Кирилл — игрок основного состава ЦСКА. И это, наверное, больше заслуга его самого. Его старание, желание и стремление оценили по достоинству, — сказал Артём Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.