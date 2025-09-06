Андрей Канчельскис: ЦСКА — самый стабильный клуб в России

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает ЦСКА самым стабильным клубом в России. После семи туров Мир РПЛ красно-синие набрали 15 очков и занимают второе место.

«ЦСКА всегда был стабильным. Команда идёт в правильном направлении. Газзаев и Гинер сделали команду, которая борется за чемпионство. Стабильность — признак мастерства. Это точно самый стабильный клуб в России. По работе Челестини будем говорить в конце сезона. По первым играм неправильно судить, но шансы бороться за чемпионство до конца сезона есть, как и у других команд. Надо их использовать. ЦСКА на протяжении 12 лет всегда боролся за тройку, чемпионство. Опыт у них есть», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме Игрок ЦСКА Мусаев назвал двух наиболее желанных соперников для сборной России

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: