Андрей Канчельскис: ЦСКА — самый стабильный клуб в России

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает ЦСКА самым стабильным клубом в России. После семи туров Мир РПЛ красно-синие набрали 15 очков и занимают второе место.

«ЦСКА всегда был стабильным. Команда идёт в правильном направлении. Газзаев и Гинер сделали команду, которая борется за чемпионство. Стабильность — признак мастерства. Это точно самый стабильный клуб в России. По работе Челестини будем говорить в конце сезона. По первым играм неправильно судить, но шансы бороться за чемпионство до конца сезона есть, как и у других команд. Надо их использовать. ЦСКА на протяжении 12 лет всегда боролся за тройку, чемпионство. Опыт у них есть», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

