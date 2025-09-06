Англия — Андорра: прямая трансляция матча отборочного турнира к ЧМ-2026 начнётся в 19:00

Сегодня, 6 сентября, состоится матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Англии и Андорры. Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После трёх матчей группового этапа европейской квалификации к ЧМ-2026 сборная Англии набрала девять очков и занимает первое место в квартете К. Сборная Андорры не заработала ни одного очка после четырёх игр и располагается на пятой строчке.

Чемпионат мира пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.