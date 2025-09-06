Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, почему «Милан» отказался от идеи покупки де Лигта и Митровича летом

Стало известно, почему «Милан» отказался от идеи покупки де Лигта и Митровича летом
Комментарии

Минувшим летом «Милан» запрашивал информацию относительно центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Маттейса де Лигта и на тот момент нападающего «Аль-Хиляля» Александра Митровича. Об этом сообщает журналист Лука Коэн на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, итальянский клуб отказался от идеи с переходом де Лигта из-за цены, установленной «красными дьяволами» на футболиста. В свою очередь, Митрович запросил слишком высокую заработную плату. В четверг, 4 сентября, сербский нападающий стал игроком катарского клуба «Аль-Райян».

По итогам минувшего сезона чемпионата Италии «Милан» с 63 очками занял восьмое место.

Материалы по теме
Беннасер перешёл из «Милана» в «Динамо» Загреб. Игроком интересовались в России

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android