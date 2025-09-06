Стало известно, почему «Милан» отказался от идеи покупки де Лигта и Митровича летом

Минувшим летом «Милан» запрашивал информацию относительно центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Маттейса де Лигта и на тот момент нападающего «Аль-Хиляля» Александра Митровича. Об этом сообщает журналист Лука Коэн на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, итальянский клуб отказался от идеи с переходом де Лигта из-за цены, установленной «красными дьяволами» на футболиста. В свою очередь, Митрович запросил слишком высокую заработную плату. В четверг, 4 сентября, сербский нападающий стал игроком катарского клуба «Аль-Райян».

По итогам минувшего сезона чемпионата Италии «Милан» с 63 очками занял восьмое место.

