Армения — Португалия: прямая трансляция матча отборочного турнира ЧМ-2026 начнётся в 19:00

Сегодня, 6 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Армении и Португалии. Игра пройдёт на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» (Ереван, Армения). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Чемпионат мира пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.