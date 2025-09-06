Скидки
Главная Футбол Новости

Сборная России U16 разгромила команду Беларуси со счётом 7:1

Сборная России U16 разгромила команду Беларуси со счётом 7:1
Комментарии

Сборная России U16 (игроки не старше 16 лет) одержала победу над командой Беларуси. Встреча в Минске завершилась со счётом 7:1 в пользу россиян.

В составе сборной России хет-трик оформил Павел Полех (10-я, 28-я и 45-я минуты), по голу забили Александр Юдин (15), Егор Потапенко (51), Илья Иварлак (66) и Кирилл Косарев (88). У белорусов отличился Данила Леоненко (77).

В понедельник, 8 сентября, команды проведут ещё один матч в Минске.

Основной состав сборной России в воскресенье, 7 сентября, встретится с командой Катара в Эр-Райяне. 4 сентября коллектив Валерия Карпина сыграл вничью с командой Иордании в Москве на «Лукойл Арене» (0:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания
