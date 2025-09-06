Скидки
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Давид Алаба прокомментировал информацию о возможном уходе из «Реала»

Давид Алаба прокомментировал информацию о возможном уходе из «Реала»
Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба отреагировал на информацию, что он может покинуть испанский гранд. Ранее СМИ сообщали об интересе «Фенербахче» к 33-летнему футболисту.

«Я долгое время нахожусь в мире футбола, и эти слухи стали его частью. К счастью, не зацикливаюсь на таких вещах надолго. Я много смеялся, потому что всё сказанное является неправдой. Всё это было ложью», — приводит слова Алабы The Touchline на своей странице в социальной сети X.

Австрийский защитник выступает в составе «сливочных» с лета 2021 года. За этот период Алаба принял участие в 116 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Два игрока мадридского «Реала» интересны клубам из Турции — Sport.es

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

