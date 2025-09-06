Вратарь Денис Адамов признан лучшим игроком «Зенита» в июле и августе

«Зенит» в телеграм-канале проинформировал, что вратарь Денис Адамов признан лучшим игроком сине-бело-голубых в июле и августе.

«Браво, Денис!» — также написано в телеграм-канале «Зенита».

В июле 27-летний голкипер принял участие в двух матчах Фонбет Кубка России, в одном из которых он оставил свои ворота в неприкосновенности. В августе Адамов провёл три матча Мир Российской Премьер-Лиги, в двух из которых отыграл «на ноль».

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

