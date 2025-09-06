Скидки
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Игрок «Аль-Насра» Аль-Немер высказался о переходе звёзд футбола в Саудовскую Аравию

Игрок «Аль-Насра» Аль-Немер высказался о переходе звёзд футбола в Саудовскую Аравию
Игрок «Аль-Насра» Мешари Аль-Немер оценил частые переходы известных футболистов в клубы из Саудовской Аравии.

«В последние годы в наш чемпионат действительно приезжает очень много звёзд мирового футбола. Это делает лигу Саудовской Аравии интереснее. Но при этом у местных ребят стало меньше шансов играть, потому что появляется всё больше топ-иностранцев.

Ситуация и хорошая, и плохая — можно рассматривать с разных сторон. Эти футболисты делают чемпионат Саудовской Аравии сильнее, и это можно расценить как инвестицию в будущее», — сказал Аль-Немер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

