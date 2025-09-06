Скидки
«Не думаю, что сильно просядем, только если временно». Тренер молодёжки — о лимите

Аудио-версия:
Комментарии

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров заявил, что ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ даст большую выборку для национальных команд, но качество футбола может ненадолго упасть. Ранее сообщалось, что по новому лимиту может быть пять легионеров на поле при 10 в заявке.

«Поможет ли лимит на легионеров в развитии молодых россиян? Он создаст большую выборку игроков. Клубы понимают, что сейчас надо будет заниматься молодёжью, тут не хватит 1-2 игроков. Другие игроки ведь рано или поздно состарятся. Для молодёжной и юношеских сборных России ужесточение лимита идёт в плюс. Будет больше молодых ребят с высоким уровнем. Качество нашего футбола на каком-то этапе просядет, но это временное явление. Молодые ребята вырастут, заматереют, всё вернется на свой уровень.

Мы прекрасно помним поколение Карпина и Мостового, они росли без легионеров. Сейчас говорят, что Батраков, Кисляк растут рядом с сильными иностранцами. Они на самом деле растут с нашими игроками – Бариновым, Карпукасом, Миранчуками. Мы почему-то опять говорим, что легионеры им помогают. В ЦСКА Кисляк тоже растёт не только с Пьяничем, но и с Акинфеевым, Дивеевым, Обляковым. Не думаю, что мы сильно просядем, только если временно. Дальше всё будет нормально», – приводит слова Шабарова Metaratings.ru.

