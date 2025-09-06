Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Горшков — о Жерсоне: одним мастерством в России не вывезти

Игрок «Зенита» Горшков — о Жерсоне: одним мастерством в России не вывезти
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Юрий Горшков поделился мнением о полузащитнике сине-бело-голубых Жерсоне.

«Понятно, что у Жерсона есть класс. Но я думаю, что в России без желания, без работоспособности любому футболисту будет сложно. Это не только про него. Если ты не бегаешь, не двигаешься, то одним мастерством здесь не вывезти. Он хорошо тренировался последние недельные циклы. Думаю, что он немножко передохнёт и покажет себя во всей красе», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030. В составе «Зенита» бразильский полузащитник принял участие в шести матчах Мир РПЛ, в которых он не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Горшков: Дуглас Сантос давно говорил, что сборная Бразилии — его мечта

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android