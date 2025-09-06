Игрок «Зенита» Горшков — о Жерсоне: одним мастерством в России не вывезти

Защитник «Зенита» Юрий Горшков поделился мнением о полузащитнике сине-бело-голубых Жерсоне.

«Понятно, что у Жерсона есть класс. Но я думаю, что в России без желания, без работоспособности любому футболисту будет сложно. Это не только про него. Если ты не бегаешь, не двигаешься, то одним мастерством здесь не вывезти. Он хорошо тренировался последние недельные циклы. Думаю, что он немножко передохнёт и покажет себя во всей красе», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сине-бело-голубые объявили о переходе Жерсона 13 июля. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2029/2030. В составе «Зенита» бразильский полузащитник принял участие в шести матчах Мир РПЛ, в которых он не отметился результативными действиями.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: