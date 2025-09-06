Морозов: Карпин на одной волне со всеми футболистами — это стопудово правда

Центральный защитник сборной России и «Локомотива» Евгений Морозов ответил, нравится ли ему работать под руководством Валерия Карпина в российской национальной команде.

«Да, очень нравится! То, что он на одной волне со всеми футболистами — это стопудово правда. Думаю, вы не найдёте ни одного человека, кто вам скажет как-то иначе. Потому что это правда так. Всех устраивает работа с Георгиевичем. У него интересный тренировочный процесс и интересные требования. Можно сказать, он вселяет уверенность во всех нас. Только положительные эмоции от работы с ним, — приводит слова Морозова Legalbet.

Морозов дебютировал в составе взрослой сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0), который состоялся 21 марта 2024 года. Всего за российскую национальную команду Морозов провёл шесть матчей, в которых отметился голом и результативной передачей.

