«Аль-Наср» и «Аль-Ахли» готовы платить € 15 млн защитнику «МЮ» — Caught Offside

«Аль-Наср» и «Аль-Ахли» заинтересованы в центральном защитнике «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайре. Саудовские клубы готовы предложить 32-летнему футболисту заработную плату в размере около € 15 млн в год. Об этом сообщает Caught Offside.

Магуайр выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с лета 2019 года. За этот период защитник принял участие в 249 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.

