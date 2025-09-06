Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» Мх объяснили, почему Пальцев перешёл в «Краснодар» на правах аренды

В «Динамо» Мх объяснили, почему Пальцев перешёл в «Краснодар» на правах аренды
Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов объяснил, почему защитник Валентин Пальцев перешёл в «Краснодар» на правах аренды.

«Это была наша просьба для «Краснодара». Они её приняли. Это было по ряду причин. Большое спасибо, что они приняли эту просьбу», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В четверг, 4 сентября, «быки» объявили о переходе Пальцева из махачкалинского «Динамо» на правах аренды, рассчитанной до 23 января 2026 года, с дальнейшим обязательным выкупом игрока. Контракт защитника с «Краснодаром» завершится в конце июня 2030 года.

Материалы по теме
Пальцев поделился эмоциями от перехода в «Краснодар»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android