В «Динамо» Мх объяснили, почему Пальцев перешёл в «Краснодар» на правах аренды

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов объяснил, почему защитник Валентин Пальцев перешёл в «Краснодар» на правах аренды.

«Это была наша просьба для «Краснодара». Они её приняли. Это было по ряду причин. Большое спасибо, что они приняли эту просьбу», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В четверг, 4 сентября, «быки» объявили о переходе Пальцева из махачкалинского «Динамо» на правах аренды, рассчитанной до 23 января 2026 года, с дальнейшим обязательным выкупом игрока. Контракт защитника с «Краснодаром» завершится в конце июня 2030 года.

Материалы по теме Пальцев поделился эмоциями от перехода в «Краснодар»

Самые титулованные футбольные клубы России: