Акинфеев показал свои школьные фото

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев показал свои фотографии школьных лет.

«С 1 сентября снова начал водить детей в школу – и захотелось поделиться с вами фотографиями своих школьных лет. Время, когда не было никаких сборов, матчей, ТГ-каналов и интернетов», — написал 39-летний Акинфеев в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Игорь Акинфеев принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в двух из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.