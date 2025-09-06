Газизов высказался о предстоящей встрече министра спорта и клубов РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о предстоящей встрече министра спорта РФ Михаила Дегтярёва и клубов Мир РПЛ, которая запланирована на 9 сентября.

«Чтобы было предложение, надо понять, о чём будет разговор. Суть примерно ясна всем. Будем разговаривать о футболе. Послушаем, что скажет министр, позицию Министерства спорта и РФС. Думаю, что обо всём там переговорим.

Общая позиция клубов — развитие футбола. Не моё дело обсуждать и рассуждать, что сказал министр. Наверное, нас для этого и зовут, чтобы что-то услышать. Давайте дождёмся девятого числа, а там всё будет ясно. Сейчас рассуждать можно о многом», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.