Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газизов высказался о предстоящей встрече министра спорта и клубов РПЛ

Газизов высказался о предстоящей встрече министра спорта и клубов РПЛ
Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о предстоящей встрече министра спорта РФ Михаила Дегтярёва и клубов Мир РПЛ, которая запланирована на 9 сентября.

«Чтобы было предложение, надо понять, о чём будет разговор. Суть примерно ясна всем. Будем разговаривать о футболе. Послушаем, что скажет министр, позицию Министерства спорта и РФС. Думаю, что обо всём там переговорим.

Общая позиция клубов — развитие футбола. Не моё дело обсуждать и рассуждать, что сказал министр. Наверное, нас для этого и зовут, чтобы что-то услышать. Давайте дождёмся девятого числа, а там всё будет ясно. Сейчас рассуждать можно о многом», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Дегтярёв отметил изменения в риторике футбольных руководителей по вопросу лимита
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android