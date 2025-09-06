Скидки
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Игрок «Акрона» Эшковал ответил, что общего у Роналду и Дзюбы

Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Акрона» Родригу Эшковал ответил на вопрос, что общего между его соотечественником, 40-летним нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду и 37-летним форвардом тольяттинской команды Артёмом Дзюбой.

«Детально мне очень сложно ответить на данный вопрос, потому что я не находился с Роналду день ото дня, я с ним не тренировался, не жил, не находился в одной команде, но именно в плане футбола что Роналду, что Дзюба в своём возрасте показывают превосходный футбол, они являются идолами, и они должны быть именно той идеальной картинкой для молодых подрастающих футболистов, чтобы, несмотря на любой возраст, стремиться делать результат, забивать больше и всегда добиваться максимума», — приводит слова Эшковала Sport24.

В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Роналду сыграл 41 матч во всех соревнованиях, где забил 35 голов и сделал четыре ассиста.

Комментарии
