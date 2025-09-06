Скидки
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Новичок ЦСКА Ди Лусиано ответил, почему решил приехать играть в Россию

Комментарии

Защитник ЦСКА Рамиро Ди Лусиано ответил, почему принял решение продолжить карьеру в Мир Российской Премьер-Лиге, а также поделился первыми впечатлениями от РПЛ.

«Я приехал сюда, чтобы продолжать играть, сохранять свой ритм. Я должен отдавать всего себя этому клубу, чтобы мы продолжали борьбу во всех турнирах.

Какие первые впечатления от чемпионата России? На самом деле он очень динамичный, каждая команда имеет свой собственный стиль. Необходимо вести много силовой борьбы, чтобы претендовать на высокие места», — приводит слова Ди Лусиано Sport24.

Красно-синие объявили о переходе защитника 19 августа. Аргентинский футболист подписал контракт с ЦСКА на три года с возможностью продления ещё на два сезона. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

