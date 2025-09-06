Александр Гришин ответил, как международная пауза повлияет на ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мнением, как международная пауза повлияет на красно-синих.

«Никто не знает, как пауза на сборные повлияет на ЦСКА. Но если команда на ходу, эта пауза ей не нужна — ЦСКА, «Краснодару» и «Зениту», например, которые тоже набирают ход. А для тех, кто проседает, она наступила прямо вовремя и поможет прийти в чувство. С другой стороны, возможно, в ЦСКА кому-то нужно восстановиться. Тренерам надо уметь готовить футболистов в любых условиях. В футболе всегда что-то может пойти не так, у любой команды. Можно попасть в яму, провалить две-три игры. Но главное — уметь из этой ямы выбраться», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

