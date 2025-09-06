Скидки
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Александр Гришин ответил, как международная пауза повлияет на ЦСКА

Александр Гришин ответил, как международная пауза повлияет на ЦСКА
Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мнением, как международная пауза повлияет на красно-синих.

«Никто не знает, как пауза на сборные повлияет на ЦСКА. Но если команда на ходу, эта пауза ей не нужна — ЦСКА, «Краснодару» и «Зениту», например, которые тоже набирают ход. А для тех, кто проседает, она наступила прямо вовремя и поможет прийти в чувство. С другой стороны, возможно, в ЦСКА кому-то нужно восстановиться. Тренерам надо уметь готовить футболистов в любых условиях. В футболе всегда что-то может пойти не так, у любой команды. Можно попасть в яму, провалить две-три игры. Но главное — уметь из этой ямы выбраться», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

