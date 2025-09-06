Алексей Дурново оценил победу сборной Италии над Эстонией в первом матче при Гаттузо

Комментатор Okko Алексей Дурново поделился мнением о победе сборной Италии в матче 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Эстонией (5:0). Эта игра стала дебютной для Дженнаро Гаттузо в качестве главного тренера «Скуадра адзурра».

«Стоило ожидать, и эти ожидания оправдались, что Дженнаро Гаттузо даст сборной Италии в первую очередь эмоциональный заряд, соответствующий его характеру. Это был суперэмоциональный футболист, а сейчас — такой же тренер. Не совсем титулованный, за тренерскую карьеру выиграл только Кубок Италии, но его команды всегда выходят как заведённые.

И понятно, что в первом матче со сборной Эстонии, тем более домашнем, должны были быль бурлящие эмоции. В первые минуты мне казалось, что Италия в какой-то момент должна кончиться и перегореть. Такая интенсивность и заведённость на борьбу — казалось, что они не выдержат так весь матч. А на самом деле выдержали почти весь с паузами на небольшой отдых. Пару раз сборная Италии отдавала Эстонии инициативу.

Хорошее начало: 5:0, крупная и уверенная победа. Играли до конца — счёт был 3:0 и сборная Италии не расслаблялась. Но надо понимать, что это сборная Эстонии. Несмотря на феерическую игру сборной Италии, это слабый соперник. А Италия — сыровата. Местами были моменты, когда они не понимали, что делать с плотной эстонской обороной. Дальше будут две игры против Израиля и матч против Норвегии — там, мне кажется, этой сборной будет очень тяжело. Другое дело, что сборную Италии очень хочется видеть на чемпионате мира. Пауза с их отсутствием там очень затянулась. Начало хорошее, но, несмотря на шикарные 5:0 с Эстонией, сборная Италии немного сыровата», — сказал Дурново в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

