Игрок «Спартака» Зорин должен восстановиться после травмы до возобновления РПЛ

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин, получивший травму перед отъездом в молодёжную сборную, будет здоров к возобновлению РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Игрок пока восстанавливается. Травма пришлась на перерыв сборных. С начала недели Зорин должен приступить к тренировкам в общей группе. Есть большая вероятность, что игрок будет готов к матчу с «Динамо», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее пресс-служба РФС сообщила, что Зорин покинул расположение молодёжной сборной России. Полузащитник «Спартака» прибыл на сбор с повреждением ахилла и не тренировался на поле, ограничиваясь работой в зале и восстановлением. Из-за травмы Зорин не попал в заявку на первый товарищеский матч. Так как игрок не успеет восстановиться и ко второй игре, он вернулся в расположение клуба.