Главная Футбол Новости

ЦСКА — Рубин, результат матча 5 сентября 2025, счет 4:0, 20-й тур чемпионата России по футболу среди женских команд

Футболистки ЦСКА продлили победную серию в Суперлиге до 7 матчей, разгромив «Рубин»
Московский ЦСКА одержал победу над казанским «Рубином» в матче 20-го тура женской футбольной Суперлиги. Встреча в Москве завершилась со счётом 4:0.

Россия — Суперлига (ж) . 20-й тур
06 сентября 2025, суббота. 13:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
4 : 0
Рубин (ж)
Казань
1:0 Смирнова – 12'     2:0 Николич – 26'     3:0 Кишмахова – 33'     4:0 Мясникова – 61'    

Голы забили Надежда Смирнова, Милена Николич, Даяна Кишмахова и Юлия Мясникова.

ЦСКА выиграл седьмой матч подряд в чемпионате России, команда Максима Зиновьева набрала 46 очков и идёт первой в таблице. «Рубин» потерпел четвёртое поражение кряду и занимает 10-е место с 16 очками. В тройке Суперлиги также находятся «Спартак» (45) и «Зенит» (41).

В следующем туре 20 сентября ЦСКА сыграет на выезде с «Рязанью-ВДВ», «Рубин» встретится с рязанской командой 27 сентября.

