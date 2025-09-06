Футболистки ЦСКА продлили победную серию в Суперлиге до 7 матчей, разгромив «Рубин»

Московский ЦСКА одержал победу над казанским «Рубином» в матче 20-го тура женской футбольной Суперлиги. Встреча в Москве завершилась со счётом 4:0.

Голы забили Надежда Смирнова, Милена Николич, Даяна Кишмахова и Юлия Мясникова.

ЦСКА выиграл седьмой матч подряд в чемпионате России, команда Максима Зиновьева набрала 46 очков и идёт первой в таблице. «Рубин» потерпел четвёртое поражение кряду и занимает 10-е место с 16 очками. В тройке Суперлиги также находятся «Спартак» (45) и «Зенит» (41).

В следующем туре 20 сентября ЦСКА сыграет на выезде с «Рязанью-ВДВ», «Рубин» встретится с рязанской командой 27 сентября.