Армения — Португалия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Орлов: в сборной России нет двух центральных защитников и нападающего достойного уровня

Бывший нападающий ленинградских «Динамо» и «Зенита» Геннадий Орлов поделился мнением о товарищеском матче сборной России с Иорданией (0:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Впечатления сдержанные. У нас явно нет двух центральных защитников и центрального нападающего достойного уровня. Первый тайм вообще получился неожиданным для сборной России. Она же не играет в официальных турнирах и не знает возможности соперника. А у Иордании-то команда очень высокого уровня. Посмотрите, какая у них техника, скорость, как играют в одно касание. Все футболисты ладненькие — мне понравились. Я ожидал, что так и будет, — всё-таки на своём континенте это далеко не последняя сборная, в финале Кубка Азии в прошлом году играла. Первый тайм был совсем плохой у нашей команды — соперник превосходил по всем футбольным компонентам. Во втором сыграли получше, когда вышли ребята, уже ставшие лидерами в своих клубах, ситуация стала получше, даже выиграть могли. Это и Кирилл Глебов, и Батраков, а главное — Круговой», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

