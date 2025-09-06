Гришин: в сборной России не должно быть экспериментов — может пропасть желание смотреть её

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин заявил, что тренерский штаб не должен экспериментировать с составом сборной России. 4 сентября команда Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией в Москве (0:0).
«Глебов и Лукин только начали играть. Но сейчас в сборную России вызываются по 30-40 футболистов, а должны — 18 лучших. У сборной всего две игры! Кирилл на старте этого сезона проявил себя неплохо, но этого мало, чтобы попасть в сборную России. В моё время приглашали 18 игроков, а двоих из них ещё и убирали из заявки на игру. Сборная России играет для зрителей, она должна побеждать. Никаких экспериментов не должно быть — люди хотят побед. А мы видим, что сборная Иордании 70 минут владеет мячом. У людей может пропасть желание вообще смотреть сборную», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
7 сентября сборная России сыграет с Катаром в Эр-Райяне.
