Гюлер: меня не удивляет демонстрируемое Ямалем на футбольном поле
Нападающий сборной Турции и мадридского «Реала» Арда Гюлер высказался о вингере испанской национальной команды и «Барселоны» Ламине Ямале в преддверии их очного матча во 2-м туре отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года, который состоится в воскресенье, 7 сентября.
«Меня не удивляет то, что делает Ламин Ямаль, у него много качеств. Он сделает всё возможное, чтобы усложнить нам задачу, но мы уверены в себе», — приводит слова Гюлера El Chiringuito.
Матч между сборными Турции и Испании пройдёт на стадионе «Медаш Конья Бююкшехир» (Конья, Турция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени.
