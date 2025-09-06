Орлов: Дзюба мог бы быть полезнее Мусаева для сборной — он хотя бы забить может

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что нападающий «Акрона» Артём Дзюба мог бы быть полезнее для сборной России, чем вызванный форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев.

«По большому счёту Дзюба может быть полезнее того же Мусаева. Он хотя бы гол может забить или ещё что-то полезное сделать. Да, он не так мобилен и быстр, но мастерство-то никуда не делось. Если бы Россия играла на большом турнире, логичнее было бы хотя бы на 20 минут выпускать Дзюбу, того же Соболева. Они бы создавали остроту у чужих ворот. А пока у нашей сборной нет атакующего копья. Где-то есть Тюкавин, но он тоже не мощный парень, не атлет. Он техничный, быстрый, может убежать, но кто будет вести силовую борьбу? Без этого в чужой штрафной не добиться успеха. Все эти проблемы нашей команды вскрылись в игре с Иорданией. Хорошо, что такой матч организовали, а игроки пусть сами себе дают оценку. Они сразу почувствовали, в чём сопернику проигрывают», — заявил Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.