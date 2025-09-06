Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бразилец Нино на русском языке пригласил болельщиков на матч «Зенита» со «Сьоном»

Бразильский защитник «Зенита» Нино на русском языке обратился к болельщикам и пригласил их на товарищеский матч санкт-петербургского клуба со швейцарским «Сьоном», который состоится сегодня, 6 сентября.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Зенита».

«Привет, болельщики. Сегодня матч со «Сьоном» в семь часов. Приходите», — сказал бразильский футболист в видео в телеграм-канале «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Сьоном» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Нино выступает в составе российской команды с января 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

