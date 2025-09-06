Скидки
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Бразилец Нино на русском языке пригласил болельщиков на матч «Зенита» со «Сьоном»

Бразилец Нино на русском языке пригласил болельщиков на матч «Зенита» со «Сьоном»
Бразильский защитник «Зенита» Нино на русском языке обратился к болельщикам и пригласил их на товарищеский матч санкт-петербургского клуба со швейцарским «Сьоном», который состоится сегодня, 6 сентября.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Сьон
Сьон, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Зенита».

«Привет, болельщики. Сегодня матч со «Сьоном» в семь часов. Приходите», — сказал бразильский футболист в видео в телеграм-канале «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Сьоном» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Нино выступает в составе российской команды с января 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

