Армения — Португалия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Орлов: на нашем уровне Глушенков ближе всех к типажу Марадоны, Месси

Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что Максим Глушенков — это самый близкий игрок к типажу Диего Марадоны или Лионеля Месси в России.

«Глушенков — лидер. Он мастеровитее всех футболистов, которые рядом с ним, авторитетен своей игрой. Это очень важно. Глушенков явно выделяется и может вести игру. Максим — левша, а потенциально голевой пас делал правой ногой. То есть работает двумя ногами, видит поле. Да, ему нужно освобождаться от активной игры в обороне. По ситуации он бежит назад, но главное, чтобы хватало сил на атаку. Потому что в плане развития атаки Глушенков сейчас самый перспективный футболист в сборной. Игрок очень широкого диапазона. Ему надо доверять. Тренер должен ему верить и оставлять ему роль без определённого задания. Так играл Марадона, сейчас — Месси. Понятно, что Глушенкову до них не дотянуться, но на нашем уровне он ближе всех к такому типажу», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

